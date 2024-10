Rocca, 'crisi? È il centrosinistra che blocca lavori Lazio'

-"Ancora con la parola crisi? È superata, c'è questo dialogo in settimana e si risolverà definitivamente. In questo il centrosinistra è molto abile perché cerca di bloccare i lavori e fa ostruzionismo in Consiglio Regionale, ma sono loro che stanno impedendo al Consiglio di lavorare sul Defr con decine di ordini del giorno strumentali". Così il presidente Francesco Rocca a margine della firma del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Corte di Appello di Roma sull'efficientamento della giustizia.



