ioleggoperché arriva a 4,2 milioni di studenti, è super r

Super record per #ioleggoperché, il progetto nazionale di educazione e promozione della lettura organizzato dall'Associazione Italiana Editori per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche. Per la prima volta più di una scuola su due in Italia partecipa all'iniziativa. Si registrano numeri in costante crescita con nella nona edizione, in programma dal 9 al 17 novembre, oltre 4,2 milioni di studenti (oltre 3,9 milioni nel 2023), 28.285 scuole (25.394 nel 2023), 350 nidi (20 in più rispetto alla scorsa edizione) e 3.939 librerie (3.609 la scorsa edizione).

Grande attenzione quest'anno alle regioni del Sud Italia con un aumento dell'11% delle scuole iscritte e quasi 1.000 le nuove adesioni, in particolare in Campania, Calabria, Molise e Sardegna.

La nona edizione è stata presentata il 29 ottobre, per la prima volta a Roma, nella sede del Ministero della Cultura, alla presenza del presidente di Aie Innocenzo Cipolletta e dei presidenti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, Federico Mollicone e Roberto Marti. In apertura è stato letto il messaggio del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, assente per il G20. L'evento anche in diretta streaming su www.ioleggoperche.it, sul canale YouTube del ministero della Cultura e su www.ansa.it.

"Leggere insieme, parlare di libri e di idee, alimenta una fiamma che può diventare sempre più grande .Questo è il messaggio che è parte integrante del progetto #ioleggoperché, un messaggio che deve arrivare ai nostri giovani. La lettura è, infatti, una passione da condividere" dice nel messaggio Valditara.

'Il futuro inizia con un libro' è la campagna di comunicazione di questa edizione. Confermati gli storici ambassador Rudy Zerbi e Sofia Goggia, insieme quest'anno a due nuovi speciali sostenitori, Benedetta Parodi e Fabio Caressa.

Ambassador istituzionali i presidenti Mollicone e Marti. Oltre mille i Messaggeri di #ioleggoperchè, iscritti in tutta Italia, che saranno al fianco dei librai per promuovere le donazioni alle scuole.

A margine dell'incontro appello di Cipolletta al Ministro della Cultura Alessandro Giuli: "il libro è in sofferenza, ci riceva".



