A Roma Tre sbarca 'Universi', il futuro del lavoro

Martedì 29 ottobre a partire dalle ore15.00, si terrà all'Acquario Romano, Casa dell'Architettura di Roma (Piazza Manfredo Fanti, 47), la prima edizione di "Universi".

L'evento seguirà la formula dello speech contest teatrale, dando spazio sul palco a talk e performance individuali di studenti e studentesse universitari e la loro idea di "Futuro del Lavoro".

Si esibiranno giovani "Visionari" che presenteranno le loro idee, condivideranno le loro richieste e si confronteranno con "Pionieri" di Aziende e Istituzioni, rendendosi protagonisti nel dibattito attuale sulle nuove dinamiche occupazionali e sul futuro senso del lavoro.

Introdotti da un inspiration speech di Gabriele Gabrielli (Presidente Fondazione Lavoro per la persona), i 9 Visionari, selezionati tra oltre 50 candidature pervenute agli Uffici Placement degli Atenei in rete, dialogheranno con 5 Pionieri del mondo delle imprese (Daniele Di Fausto, CEO Global di eFM; Jlenia Sassi, HR Manager Head of training & recuiting Acea; Ludovica Chimenz, Group talent Development & HR BP Angelini Holding; Mauro Castelli, Salcast Gestioni; Daniele Narduzzi, Chief Human Resources, legal & IT CY4GATE).

Oggetto del dialogo saranno idee e nuovi approcci relativamente al futuro del lavoro, vissuto sia dal punto di vista del candidato che da quello interno all'impresa. Ad arricchire il dialogo non mancheranno rappresentanze istituzionali che porteranno un ulteriore punto di vista utile a costruire un quadro d'insieme il più dettagliato e realistico possibile.

Al termine della giornata è previsto un momento di networking tra i protagonisti dell'evento e tutto il gruppo della Rete del Placement del Lazio.

L'evento "Universi", che gode del patrocinio di Roma Capitale, è organizzato dalla Rete del Placement per il Lazio di cui fanno parte: Sapienza Università di Roma, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Università degli studi di Roma Tre, Università degli studi di Roma Foro Italico, Università di Roma Lumsa, UNINT - Università degli Studi internazionali di Roma, UER Università Europea di Roma, Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, UCBM Università Campus Biomedico e AlmaLurea srl.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA