Pugilato: A Tolfa rientro vittorioso per Magnesi

Il Palasport di Tolfa è stato il proscenio di una riunione della a&B Events- Team Magnesi, il cui main event è stato il match che ha visto tornare sul ring Michael 'Lonewolf' Magnesi. Il pugile di Cave ha affrontato e battuto, con verdetto unanime ai punti alla fine delle 8 riprese, il boxeur del Nicaragua Kevin Trana.

Magnesi non combatteva da marzo, quando aveva perso per Ko tecnico contro il giapponese Masanori Rikiishi in un incontro che, in pratica, era una semifinale per il mondiale Wbc dei superpiuma.



