Viterbo, all' Unitus dottorato ad honorem a Corrado Augias

Conferito dall'Università degli studi della Tuscia, il dottorato di ricerca honoris causa in "Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza", al giornalista e scrittore Corrado Augias.

La cerimonia si è svolta oggi pomeriggio alle 15 nel rettorato Unitus di via Santa Maria in Gradi, a Viterbo.

"Augias con il suo lavoro ha influenzato positivamente generazioni di giornalisti - ha detto il Rettore Stefano Ubertini -. Un uomo che ha raccontato nei suoi libri e nelle sue trasmissioni la storia di questo paese, e i suoi processi di cambiamento sociale e istituzionale.

Ci sembrava doveroso dargli questo riconoscimento, pienamente meritato".

Augias prima del conferimento ufficiale ha tenuto la lectio magistralis "Quale intelligenza ci aspetta?"



