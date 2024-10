Marcos Morau, 'che sfida l'omaggio a un maestro come Ennio'

"Certo, è una sfida per un artista spagnolo affrontare un genio della musica italiana, nel suo Paese. Ma ci pensavo da tempo. Quando ero bambino, mio padre era un appassionato di cinema western. Io non sapevo neanche chi fosse Ennio Morricone. Poi, crescendo, ho scoperto che C'era una volta il west era 'sua'. Ma anche Nuovo Cinema Paradiso.

Aspettavo solo il momento giusto". Classe 1982, spagnolo di Valencia ma con un amore sconfinato per il nostro Paese, così Marcos Morau, coreografo, regista, designer di luci e scenografie, racconta la sua Notte Morricone: un "omaggio sincero, di stima", al più celebre compositore di musiche da film (ma non solo). Coproduzione Aterballetto con Teatro di Roma e Romaeuropa, dopo il debutto al Macerata Opera festival, lo spettacolo approda per la prima volta indoor, ultimo titolo del RomaEuropa Festival e primo della stagione al Teatro Argentina di Roma, dal 24/10 al 10/11. Destinato a girare molto in tutta Europa, per 90 minuti porta in scena l'universo Morricone, dai suoi più grandi successi a qualche rarità come le composizioni d'avanguardia per Nuova Consonanza, immaginando una notte in cui il maestro in una partita a scacchi ripercorre tutta la sua vita, personale e artistica. "Ma non è un concerto, né un recital - precisa Morau, che per oltre un'ora parla in un perfetto italiano -. Al pubblico chiedo un esercizio di 'separazione' tra le musiche e le immagini dei film che ci ricordano subito".

In scena 16 danzatori per 16 temi integrali (adattati e trascritti dal maestro Maurizio Billi con l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini), più due testi recitati anche da Morricone grazie all'intelligenza artificiale. Due eventi collaterali: il 6 novembre serata in ricordo di Vittoria Ottolenghi e il 10 presentazione del libro di Marco Morricone e Valerio Cappelli 'Ennio Morricone. Il genio, l'uomo, il padre' (ed. Sperling & Kupfer).



