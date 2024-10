Sgomberato ex hotel alla periferia di Roma

Sgomberato un ex hotel in zona Romanina, alla periferia di Roma, occupato da circa 80 persone .

E' il terzo intervento di questo tipo dopo quelli che hanno riguardato altri due ex alberghi alla periferia della città.

L'ex hotel era stato occupato dai soggetti sgomberati nelle settimane scorse prima dall'ex Hotel Cinecittà e poi dall'ulteriore immobile sito nel quartiere Casilino in via Silicella. All'interno sono stati censiti 35 soggetti che senza alcuna criticità, e assicurando la massima assistenza alle fasce deboli, sono state accompagnati all'esterno della struttura. L'immobile, una volta liberato, è stato riaffidato alla proprietà che provvederà alla messa in sicurezza. Complessivamente 14 persone sono state accompagnate presso l'ufficio immigrazione per gli approfondimenti di rito sotto il profilo della posizione sul territorio nazionale.

