Nella Tuscia due morti sul lavoro in poche ore

Giornata nera quella di ieri per la Tuscia, per due incidenti sul lavoro i cui hanno perso la vita due persone.

La prima tragedia è avvenuta a Grotte di Castro, quando il dipendente di un'azienda di Arezzo specializzata in infissi, è rimasto schiacciato da un grosso pannello mentre stava scaricando le merce che stava consegnando.

Immediato l'arrivo dei soccorsi, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale.

A poche ore di distanza, a Vasanello, un agricoltore 86enne è deceduto dopo che il trattore che stava guidando, ribaltandosi lo ha sbalzato a diversi metri di distanza.

Anche in questo caso il tentativo di rianimazione effettuato dai sanitari intervenuti non è servito, e l'uomo è deceduto.

Presenti sul posto vigili del fuoco e carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA