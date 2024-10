Discarica Malagrotta, assegnati i lavori per l'adeguamento

La gara per i lavori di adeguamento della chiusura della discarica di Roma Malagrotta (copertura impermeabile, impiantistica per la captazione del biogas e il trattamento del percolato), è stata aggiudicata in via definitiva al raggruppamento Nico srl (capogruppo), per un importo complessivo di 116 milioni di euro, con un risparmio di 7,3 milioni di euro sulla base di gara. Lo rende noto con un ocmunicato il Commissario Unico per le Bonifiche, il generale Giuseppe Vadalà.

"A febbraio del 2022 - commenta il generale Vadalà -, quando ci è stato assegnata l'adeguamento del sito di Malagrotta, avevamo detto che avremmo lavorato in modo continuo, spedito e senza indugi per avviare a completamento i progetti, realizzare i capitolati e indire le relative gare. Oggi si chiude quel percorso iniziale e se ne apre uno nuovo: la fase operativa ed esecutiva".



