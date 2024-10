Cittadinanza onoraria per De Sisti dal comune di Marino

Il comune di Marino ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Giancarlo De Sisti e a Giuseppe Giannini per i loro "numerosi successi" sportivi e per "l'esperienza professionale dimostrata negli anni come calciatori, allenatori e dirigenti sportivi". La cittadinanza onoraria verrà concessa anche al rapper Guido Luigi Senia, in arte Il Tre. Durante la cerimonia, in programma questa sera, giorno di chiusura della centesima edizione della Sagra dell'uva, verrà consegnato ai tre neo cittadini anche un premio-scultura.



