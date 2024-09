Ha cercato di immergere le gambe nella Fontana di Trevi, ma un turista 25enne è stato fermato dalla polizia locale.

Gli agenti del I Gruppo Centro, in servizio di controllo sulla piazza, sono intervenuti immediatamente bloccandolo. Al ragazzo, di origine coreana e residente in Germania, sono stati redatti verbali per un ammontare di circa 550 euro, secondo quanto previsto dal Regolamento di polizia urbana, con annessa misura dell'ordine di allontanamento.



