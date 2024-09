Nucleare: Rocca, sito scorie nel Lazio? No, non se ne parla

"Non se ne parla. Noi saremo accanto ai nostri territori. Assolutamente no". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, alla possibilità paventata che il Lazio possa ospitare un sito di stoccaggio di scorie nucleari, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Magarotto, a Roma.

"Non se ne parla" ha ribadito, rispondendo al fatto che il Lazio è tra le regioni individuate come possibile sito, e al fatto che il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è tornato a parlare dell'argomento. "Il Viterbese ha già pagato un prezzo altissimo. È stato abbandonato dalla giunta Zingaretti. L'unica discarica presente è quella di Viterbo - ha ricordato Rocca -. Noi faremo tutto quello che è in nostro potere ed è previsto dalla legge per impedire che le scorie radioattive possano arrivare su quel territorio".



