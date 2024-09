Mastroianni, il mito attraverso scatti iconici

'Marcello Mastroianni, sfumature fotografiche' è la mostra che Spazio 5, in via Crescenzio 99 a Roma, ospita dal 26 settembre al 9 ottobre. L'evento, a cura di Maurizio Riccardi e Giovanni Currado, è un omaggio a Marcello Mastroianni, uno degli attori più amati e iconici del cinema mondiale, di cui si festeggiano i 100 anni dalla nascita.

Attraverso l'obiettivo di alcuni dei più grandi fotografi italiani, la mostra ripercorre la vita e la carriera di Mastroianni, offrendo al pubblico la visione di immagini, molte delle quali inedite, che lo immortalano sul set e che ne rivelano anche i lati più intimi e privati. Oltre a celebrare il grande attore, l'esposizione vuole anche rivalutare il ruolo del fotoreporter, evidenziando l'importanza della fotografia di scena nel documentare la storia del cinema. Attraverso gli scatti presenti in mostra, il pubblico ha l'opportunità di capire quanto il lavoro del fotoreporter sia fondamentale per la narrazione visiva di eventi irripetibili. Tra i fotografi in mostra che hanno immortalato Marcello Mastroianni spiccano Piero Ravagli, Carlo Riccardi, Marcellino Radogna, Marcello Geppetti, Tania Cristofori, Luciano Del Castillo, Luciano Di Bacco, Sebastiano Di Bari, Angelo Genovese, Vittorio Laverde, Elio Luxardo, Nevio Mazzocco, Massimo Vergari, Elio Vergati e Stefano Micozzi. Le loro immagini non solo raccontano la vita dell'attore, ma documentano anche il mondo del cinema italiano del XX secolo e un'epoca di grande trasformazione culturale e sociale in Italia, soprattutto nel periodo del dopoguerra.

Accanto alla parte espositiva, la mostra si propone anche di coinvolgere il pubblico con workshop, incontri e seminari tenuti dai fotografi che hanno contribuito alla creazione di questo archivio visivo per diffondere l'importanza della fotografia come forma d'arte e strumento documentale. 'Marcello Mastroianni, sfumature fotografiche' è promossa da Quinta Dimensione Aps e dall'associazione Identità Fotografiche, nuova realtà dedicata alla valorizzazione della cultura fotografica.





