Arriva il 24 settembre a Roma 'Sorelle spaiate'

Sarà presentato a Roma martedì 24 settembre alle ore 18 alla libreria Mondadori di Piazza Cola Di Rienzo, 'Sorelle spiate' il libro esordio della giornalista Lucia Esposito, fresco di pubblicazione da parte di Giunti editore. A presentarlo, interverranno lo scrittore Marco Ferrante e il giornalista Mario Sechi. L'autrice, che 30 anni fa si è trasferita da Napoli a Milano per amore del giornalismo, nel romanzo racconta una storia in gran parte vera, vissuta in prima persona. Viola, la protagonista, è una stagista che lavora per un'estate in un quotidiano all'ombra della Madonnina e ricorda molto la figura dell'autrice; parallelamente si dipana la dolorosa vicenda di Ershela, arrivata in Italia sognando una vita felice e costretta invece a prostituirsi e a subire ogni tipo di violenza, fino alla morte sua e del bambino che portava in grembo. La disperazione della giovane è spezzata soltanto dalle lettere che ogni giorno scrive ad Alina, l'amatissima sorella adolescente lasciata in Albania. Mai spedite, nascoste sotto il materasso, illudendosi un giorno di consegnarle di persona. L'epistolario serve ad Ershela anche per non disperare.

Quelle lettere, che finiranno in mano a Viola-Lucia, nella realtà l'autrice le ha consegnate alla polizia, con un senso di colpa che si porterà per 30 anni, per non aver mai cercato la sorella a cui dovevano arrivare.

Un romanzo apparentemente 'facile' ma in realtà pieno di temi complessi, compreso quello del giornalismo, delle sue finalità, della sua capacità di cogliere e raccontare veramente e a fondo la realtà che ci circonda.



