Gualtieri, 'in bocca al lupo a studenti per avvio scuole'

"Care ragazze e cari ragazzi, a nome di tutta la città vi auguro un entusiasmante anno scolastico".

Cosi su Instagram il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Ogni nuovo inizio è una opportunità, una pagina bianca, un'occasione per scoprire cose nuove, per fare amicizie e per crescere - aggiunge - non solo come studenti ma soprattutto come persone, quindi affrontate ogni giorno con curiosità e voglia di imparare senza paura di sbagliare perché è cosi che si cresce davvero. La vostra crescita e il vostro sapere arricchiscono non solo voi stessi ma tutta la nostra comunità. Roma Capitale è al vostro fianco. Stiamo investendo tantissimo sulle scuole - ha ricordato Gualtieri - Approfittando anche della pausa estiva abbiamo ristrutturato tanti istituti per renderli più sicuri, accoglienti, sostenibili e belli. Continuiamo a offrire tutti i mezzi di trasporto pubblici di Roma agli studenti delle scuole medie e superiori under 19 con l'abbonamento annuale Metrebus a soli 50 euro e per chi compie 18 anni quest'anno la Roma Mic card per i musei è gratis. Abbiamo aperto tante aule studio e continueremo ad aprirne in modo diffuso in tutta la città, accessibili spesso anche nelle ore serali e nei giorni festivi per garantire a tutti la possibilità di studiare e stare insieme in luoghi confortevole e ben attrezzati. Roma è una città straordinaria - ha concluso il sindaco - e voi col vostro entusiasmo, le vostre idee e i vostri sogni ne siete il cuore pulsante. A voi, ai vostri insegnanti e alle vostre famiglie un grandissimo in bocca al lupo per questo nuovo capitolo da scrivere insieme".



