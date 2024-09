Investito da auto, muore 54enne a Roma

Un uomo è morto investito da un'auto ieri sera in via Belmonte in Sabina, in zona Casal Monastero a Roma. Sul posto pattuglie della polizia locale del IV Gruppo Tiburtino. Il pedone, un 54enne, è deceduto sul colpo.

Al volante della macchina un uomo italiano di 67 anni che si è fermato per i soccorsi. E' stato poi sottoposto agli esami tossicologici di rito ed è risultato negativo. Accertamenti in corso da parte della polizia locale per chiarire la dinamica.





