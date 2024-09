Usr Lazio, nomine docenti garantite per il 13 settembre

Le nomine dei docenti per Roma e provincia saranno completate entro e non oltre il 13 settembre con la pubblicazione del relativo bollettino. Lo rende noto all'ANSA l'Ufficio scolastico regionale del Lazio.Questa tempistica è stata studiata e organizzata, spiega, con l'obiettivo di garantire che tutte le scuole avessero il personale docente necessario in tempo per l'inizio ufficiale dell'anno scolastico, previsto per il 16 settembre. Gli uffici dell'Ambito territoriale di Roma stanno lavorando incessantemente, gestendo anche le numerose istanze pervenute, per garantire che tutte le cattedre siano coperte per il primo giorno di scuola. Il direttore generale USR Lazio - Anna Paola Sabatini - evidenzia: "Siamo consapevoli che alcune istituzioni scolastiche hanno adottato un calendario scolastico differente, con l'apertura delle scuole e l'inizio delle lezioni a partire dal 9 settembre 2024. Tuttavia, ribadiamo che tutti i docenti saranno nominati entro il termine stabilito del 13 settembre, in modo da assicurare un avvio ordinato e regolare delle attività didattiche per tutte le scuole di Roma e provincia, indipendentemente dal calendario adottato da ciascuna istituzione scolastica".



