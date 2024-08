Viterbo, le medaglie d'oro di scherma ospiti per Santa Rosa

La notizia è arrivata direttamente dal presidente del Sodalizio dei facchini di Santa Rosa Massimo Mecarini, che ha spiegato che le campionesse olimpiche parteciperanno al trasporto della macchina di santa Rosa la sera del 3 settembre.

"La squadra femminile di scherma medaglia d'oro per la spada alle Olimpiadi di Parigi, parteciperà al trasporto di Dies Natalis. - ha annunciato Mecarini - E il 3 settembre prenderanno parte direttamente al percorso.Questa cosa è stata possibile grazie al fisioterapista del Sodalizio Maurizio Iaschi, che ha invitato le atlete a Viterbo per il trasporto.Le campionesse saranno con noi per tutto il percorso della macchina di santa Rosa, e Parteciperanno anche agli incontri con le autorità." Per il debutto della nuova macchina dell'architetto Raffaele Ascensi, Dies Natalis, è previsto un grande afflusso di pubblico.

"Sara un trasporto eccezionale - ha continuato Mecarini - perché Dies Natalis è una novità; quindi, c'è grande attesa da parte di tutti. Nostra e di tutti i viterbesi, che vogliono ammirare la macchina che accompagnerà il Giubileo del prossimo anno. Mi aspetto anche tanta gente anche il giorno del montaggio della macchina il 21 agosto. Un trasporto che sarà certamente bello e carico di significati. - ha concluso - Un trasporto trionfale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA