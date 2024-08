Bolsena, li cercano nel lago ma erano già arrivati a riva

Momenti di panico oggi nel tardo pomeriggio per 4 persone che si sono trovate in difficoltà mentre navigavano nelle acque del lago di Bolsena nel territorio comunale di San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo. I quattro erano usciti con un'imbarcazione che, forse a causa di un improvviso temporale, si è ribaltata facendoli finire tutti in acqua.

Due di loro sono rimasti aggrappati all'imbarcazione e sono riusciti a dare l'allarme e ad essere subito messi in salvo mentre degli altri due sembravano essere stati inghiottiti dalle acque del lago.

A quel punto è scattato l'allarme, e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il 118. Nelle ricerche dei due è stato impiegato anche l'elicottero dei vigili del fuoco, ma dei due dispersi non c'era nessuna traccia.

Fortunatamente i due uomini, che indossavano i giubbotti di salvataggio, nel frattempo erano riusciti ad arrivare a nuoto sulle rive del lago dalla parte di Grotte di Castro, all'altezza di un ristorante che si trova in prossimità della spiaggia, dove i bagnanti li hanno soccorsi.

I due, dal ristorante hanno avvertito che erano in salvo e stavano bene, e l'allarme intorno alle 21 è rientrato.



