Roma: Darboe in prestito al Frosinone

La Roma ha ceduto in prestito al Frosinone il centrocampista Ebrima Darboe. In un comunicato. il club ha reso nota la conclusione dell'affare a titolo temporaneo, con il giocatore che indosserà la maglia dei ciociari nella stagione che sta per iniziare.

Approdato alla Roma nel 2019, Darboe aveva debuttato il 2 maggio 2021 contro la Sampdoria, collezionando complessivamente 11 presenze in prima squadra. Classe 2001, Darboe ha vestito anche le maglie di Lask e Sampdoria, rispettivamente nel 2023 e nel 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA