Parigi: le Fiamme Gialle abbracciano Bianchi a Fiumicino

Una rappresentanza di atleti e tecnici delle Fiamme Gialle e di militari appartenenti al Gruppo di Fiumicino hanno accolto al suo arrivo all'aeroporto romano lo schermidore Guillaume Bianchi, di rientro dai Giochi di Parigi 2024 dove ha conquistato con l'Italia la medaglia d'argento del fioretto a squadre.

Per l'azzurro di Frascati, visibilmente emozionato, tanti applausi, anche da un pubblico spontaneo costituito dalla gente in transito, che si è stretto intorno a lui con selfie e foto ricordo ed una bottiglia di spumante regalata dai colleghi per festeggiare e brindare a questo prestigioso risultato, "frutto di tanto lavoro". La rappresentativa delle Fiamme Gialle ha salutato anche atleti e tecnici gialloverdi del tiro a segno di rientro dai Giochi Olimpici, tra i quali Massimo Spinella, finalista a Parigi nella pistola automatica, Pierluigi Ussorio e Roberto Di Donna.



