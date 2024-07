Viterbo, da Regione 10 milioni per strategie territoriali

La Regione Lazio ha presentato questa mattina, nel Comune di Viterbo, la convenzione sulle Strategie territoriali relative al Piano regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027, nell'ambito dell'obiettivo "Un'Europa più vicina ai cittadini".

Erano presenti oltre alla sindaca Chiara Frontini, la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all'Artigianato, all'Industria e all'Internazionalizzazione della Regione Lazio Roberta Angelilli, la vicepresidente del Parlamento Europeo e consigliere comunale di Viterbo Antonella Sberna e i consiglieri regionali Daniele Sabatini, Giulio Zelli e Enrico Panunzi.

Presenti anche: l'assessore alla Qualità degli spazi urbani del Comune di Viterbo Emanuele Aronne e il consigliere comunale di Viterbo Francesca Pietrangeli.

Il Fondo, con uno stanziamento iniziale dei 10 milioni di euro, prevede investimenti per l'accoglienza turistica, il restauro e la riconversione di luoghi simbolo, l'acquisto di bus elettrici, l'investimento per le energie rinnovabili e la promozione del patrimonio naturale.

In particolare, saranno impiegati per: il restauro conservativo dell'ex ristorante La Zaffera nella storica piazza Sana Carluccio, l'ex chiesa di San Giovanni Battista degli Almadiani, il Check-point per l'accoglienza dei turisti, il restauro dell'ex Chiesa di San Giovanni e la ristrutturazione della Torre Civica.

Previsti anche la creazione dell'Isola della biodiversità, l'acquisto veicoli e bus elettrici e installazione di pannelli fotovoltaici su 11 edifici scolastici. Prevista anche la promozione del patrimonio naturale, con l'intervento a Ponte Camillario. L'esperienza digitale del cittadino per semplificare l'operatività dell'Amministrazione e l'accesso ai cittadini, e lo Smart Mobility per l'accesso dei turisti in città e riqualificare l'offerta del Comune.

"Stiamo portando avanti un progetto all'avanguardia, collaborando al meglio con l'amministrazione comunale. - ha detto la Vicepresidente Angelilli - Ciò anche per valorizzare Viterbo, tra le città più belle della nostra regione. Con Viterbo stiamo sviluppando un importante lavoro con prospettive future strategiche, con particolare attenzione al turismo, al patrimonio culturale, all'ambiente e alla digitalizzazione."



