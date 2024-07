Coppia gay aggredita a Roma, 4 identificati

Sono stati identificati dai carabinieri i quattro presunti autori dell'aggressione alla coppia gay avvenuta nei giorni scorsi a Roma. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di tre uomini e una donna, poco più che ventenni e incensurati. I due ragazzi, accompagnati dall'avvocato, sarebbero stati risentiti stamattina dai carabinieri dell'Eur e avrebbero riconosciuto dalle foto i quattro. Nelle prossime ore dovrebbe essere inviata un'informativa in Procura.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che tutto sia nato da una lite stradale poi degenerata con calci, pugni, insulti omofobi nei confronti della coppia gay. Violenze immortalate in un video poi diffuso dal Gay Center. In particolare, i due giovani stavano attraversando la strada quando è arrivata la macchina con a bordo i quattro.



