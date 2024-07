Il Fara Film festival da Gerini all'omaggio a Mastroianni

Giorgio Pasotti, Massimiliano Gallo e Claudia Gerini saranno tra i protagonisti a Fara in Sabina dal 19 al 21 luglio della quinta edizione del Fara Film Festival.

Nella giornata d'apertura ci saranno fra gli altri Giorgio Pasotti e Lidia Vitale. Tra gli appuntamenti della serata la proiezione della commedia "Nove lune e mezza" di Michela Andreozzi.

Sabato 20 luglio Massimiliano Gallo ripercorrerà con il pubblico le sue esperienze dalle serie Imma Tataranni e Vincenzo Malinconico e i film diretti da autori come da Mario Martone e Alessandro Gassmann, De Angelis, De Maria. A 100 anni dalla nascita di Marcello Mastroianni il Festival tributerà un ricordo al grande attore, con un video tributo con i momenti più importanti della sua carriera tratti dai film 8 1/2, Divorzio all'italiana, Una giornata particolare e Oci ciornie.

Nella serata di chiusura ci sarà Claudia Gerini, vincitrice nel 2018 del David di Donatello e attrice con oltre 100 progetti italiani e internazionali all'attivo tra cinema e tv. Le verrà tributato il Premio Speciale Provincia di Rieti.

Al festival, ideato da Riccardo Martini, con la direzione artistica di Daniele Urciuolo. sono arrivate 400 opere: ne sono state selezionate 19, delle quali 2 film lungometraggi fuori concorso, 7 cortometraggi italiani in concorso, 3 cortometraggi italiani fuori concorso, 7 cortometraggi internazionali in concorso, provenienti anche da Iran, Spagna, Australia, Cipro, Germania e Stati Uniti.



