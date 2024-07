La couture sfila sotto al Marco Aurelio, canta Patty Pravo

L'haute couture torna a sfilare a Piazza del Campidoglio, sotto al Marco Aurelio, con la seconda edizione della manifestazione di moda Ensemble, promossa da Alessandro Onorato, assessore alla Moda, ai Grandi Eventi, al Turismo e allo Sport di Roma Capitale e da Roberta Angelilli, vicepresidente - assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Internazionalizzazione e Industria della Regione Lazio. Quattro giorni, di cui due dedicati a una serie di talks con esperti del settore e stilisti a Palazzo Braschi. Due serate di sfilate in piazza del Campidoglio. La prima, la Grande Soirée dell'Alta Moda Italiana, riporta in passerella nove maison italiane, capitanate dalla guest star Gattinoni. La seconda vede sfilare sempre nella stessa location le accademie della moda.

Il gala dell'alta moda è condotto da Eleonora Daniele. Ospite d'onore, la regina della musica italiana Patty Pravo. Mentre in passerella scorrono le creazioni di Camillo Bona, Nino Lettieri, Franco Ciambella, Michele Miglionico, Gianni Molaro, Sabrina Persechino, Jamal Taslaq e Gian Paolo Zuccarello. Ad aprire il fashion show, in qualità di guest star, la maison Gattinoni con le sue deità maschili e femminili disegnate da Guillermo Mariotto per Gattinoni Couture, abiti che varcano il confine tra moda e arte, senza trascurare il più terreno tema della eco-sostenibilità, visto che Mariotto è stato il primo designer nel 2008 a realizzare un'intera collezione di alta moda green.

Ecco quindi nella piazza michelangiolesca creazioni dai macro volumi, realizzate con le tecniche dell'upcycling e del re-cycling.



