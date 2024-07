Sbarigia, 'Cinecittà non coinvolta con indagine 'ndrangheta'

In merito alle notizie andate in onda nell'edizione odierna del Tgr Calabria e riprese dal sito RaiNews dal titolo ''Le mani della 'ndrangheta su Cinecittà" si rileva che "Cinecittà SpA non è in alcun modo coinvolta nell'indagine né risulta avere alcun rapporto con i soggetti che i servizi indicano come indagati. Peraltro i fatti riportati riguardano un periodo antecedente l'attuale Governance".

Cinecittà SpA - sottolinea in una nota la presidente Chiara Sbarigia - si riserva pertanto tutte le azioni legali a tutela della propria reputazione e della propria immagine. Quanto alle infiltrazioni nel settore cinematografico, è un tema già noto al MiC per contrastare il quale il Ministro Sangiuliano e il Sottosegretario Borgonzoni stanno riformando l'accesso ai contributi pubblici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA