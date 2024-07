Gianmarco Tognazzi, 'non si può più dire nulla, e l'ironia?'

Le zingarate di Ugo Tognazzi? "Oggi non si può fare più nulla, stiamo arrivando all'eccesso. Pare che l'ossessione sia da un'altra parte, cioè sia da chi pensa che dietro quello debba esserci necessariamente, sempre ed unicamente, un riferimento. Allora l'ironia? Dovremmo censurare e togliere decine di film, lo stesso Amici Miei. A Bologna lo scorso anno ci fu il tentativo di dire che era un film diseducativo". Lo ha detto Gianmarco Tognazzi, ospite di Edoardo Sylos Labini sul palco del Festival Città Identitarie in corso a Pomezia.

Domani terza ed ultima serata del festival: ci sarà l'omaggio al maestro del cinema Sergio Leone, con ospiti il regista Luca Verdone, la cantante Alma Manera, l'attrice Stella Gasparri, il re dei meme Federico Palmaroli in arte Osho e la vicedirettrice del Tg1, Incoronata Boccia. Nel corso della serata anche l'intervento di Carlo Verdone, che proprio a Leone - che produsse i suoi primi due film - deve gli inizi della sua carriera.



