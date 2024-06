Viterbo, i ragazzi speciali Juppiter arrivano a Capo nord

La carovana di Juppiter era partita da Civita di Bagnoregio il 19 giugno, dove il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca era intervenuto personalmente per augurare il buon viaggio ai ragazzi che stavano iniziando la loro avventura, che si è conclusa ieri sera poco dopo le 23 con l'arrivo a Capo Nord.

Il convoglio di otto vetture con a bordo 5 ragazzi 'speciali', 5 adolescenti talenti della musica e dello sport, accompagnati da esperti di comunicazione, ha affrontato il lungo viaggio attraverso varie tappe fino al traguardo, dove per suggellare l'impresa compiuta, ha posato per una foto di fronte al monumento Nordkap.

"Il vento ci spostava in ogni direzione, raffiche a 50 chilometri orari. - ha scritto il presidente Juppiter Salvatori Regoli dopo l'arrivo - Siamo scesi dalle auto che non riuscivamo a vedere più lontano di 10 metri, avvolti dalla nebbia.

Imbacuccati nei nostri giacconi, avvolti in sciarpe e preoccupati dei cappelli che volavano via, ci siamo cercati per essere il più possibile uniti. Sottobraccio, per mano, correndo, siamo arrivati sotto al globo di Capo Nord senza nemmeno accorgercene, con le nostre voci e i nostri corpi portati dal vento. Ci siamo cercati e ci siamo trovati, come in tutto il viaggio. Insieme. Nessuno dimenticherà questi giorni".



