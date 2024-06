I 5 ritmi, a Teatro Olimpico in scena le espressioni della danza

La Royal Dance Project chiude l'anno accademico al Teatro Olimpico di Roma giovedì 20 giugno trasformando un semplice saggio di fine anno in un'opera a tutto tondo: 'I 5 ritmi', infatti, sarà il tema con cui gli stili della danza moderna, contemporanea, urban, aerea e acrobatica, domineranno il palco. E questo grazie alla direzione artistica e tecnica della maestra Sabrina Ranaldo e alla regia di Marco Chiodo, resident director del celebre musical Notre Dame de Paris. Ogni sfumatura del corpo umano, da quella fisica, alla emozionale e spirituale, entrerà in connessione in un turbine di sensazioni, emozioni e movimenti. In particolare, la tenacia e la fluidità del modern e del contemporaneo si alterneranno alla forza e al groove dell'urban, per poi lasciare spazio alla spettacolarità delle danze aerea e acrobatica. Per la danza classica, invece, sotto la direzione artistica della maestra Roberta d'Amore, il tema 'Come di incanto' evoca incantesimi con magiche coreografie, accompagnate dalle sempre belle note de 'La Bella Addormentata' di Petr Tchaikovsy e della celebre variazione della Fata Volante ripresa da 'La Bella Addormentata' del Bolshoi Ballet.

"Il nostro spettacolo lo dedico a tutte le maestre, i maestri, le coreografe e i coreografi che, ancora una volta, hanno confermato la loro preparazione e professionalità - dichiara Ranaldo - tutti loro, ogni giorno, seguono i nostri allievi con amore e dedizione ed è grazie a tutti loro se la Royal Dance Project è riuscita a realizzare un progetto di cosí alto livello".



