Esplosione di un'auto vicino Roma, ipotesi dolo

Esplosione nella tarda serata di ieri ad Ardea, sul litorale vicino Roma, che ha coinvolto un'auto. La macchina era parcheggiata sotto casa dei proprietari. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme. Danneggiata la parte posteriore del veicolo e alcuni contatori.

Sul posto i carabinieri della tenenza di Ardea e della compagnia di Anzio. Si indaga a 360 gradi. Non si esclude un gesto doloso. Il proprietario dell'auto è una guardia giurata. Sono in corso indagini per far luce sulla vicenda.



