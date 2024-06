Wimbledon Party al Parioli, n.1 club 'noi vicini a giovani'

Il terzo slam dell'anno si avvicina, Jannik Sinner ci arriverà da numero uno del mondo e nel frattempo un po' della magia dell'All England Club si trasferisce nella Capitale. Il Tennis Club Parioli si è infatti trasformato in un angolo di Londra, ospitando il Wimbledon Night Party, con la partecipazione di moltissimi giovani.

L'evento è stato caratterizzato da un rigoroso dress code 'total white', in perfetto stile Wimbledon, che ha contribuito a creare un'atmosfera elegante e sofisticata. "Questo è un appuntamento ormai tradizionale per il nostro Club che dal 2017 ha avviato politiche rivolte ai giovani, guardando a loro come potenziali nuovi soci perché loro sono il futuro del nostro Circolo storico. Per questo il Tennis Club Parioli ha attuato al riguardo anche alcune modifiche allo statuto con agevolazioni per l'ingresso al club degli under 30", ha detto il presidente del circolo, Paolo Cerasi.

Lo stesso Cerasi è stato coadiuvato nell'organizzazione della serata dal direttore Claudio Panatta, dai Consiglieri Paolo Agnesi, Emanuela Andreoli, Roberto De Lieto Vollaro, assieme al referente delle Politiche Giovanili, Alessandro Calamaro che, da 10 anni, insieme ad altri giovani consoci - Gabriella Gilardoni, Simone Granieri, Pietro Battaglia e Tommaso Centi Colella - si fa promotore di queste iniziative all'interno del circolo. Che, sottolineano al Parioli, contribuiscono a creare eventi memorabili che uniscono tradizione, sport e comunità.



