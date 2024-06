Antitrust avvia istruttoria su presunta intesa in gare Ama

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria per presunta intesa anticoncorrenziale nelle gare bandite da Ama. Lo rendo noto l'Autorità specificando che il procedimento è nei confronti di sette società attive nella manutenzione e nella riparazione di veicoli (Autofficina F.lli Pennesi - Società in nome collettivo, Mfm, Autofficina Pontina, Drive Line Service, Italmeccanica, Pagliani Service, Raggruppamento Officine Meccaniche Ar.Ma.). Le gare indette da Ama riguardano il servizio di manutenzione su autotelai cabinati e complessivi meccanici a marchio Iveco, Mercedes e Renault.

Il procedimento, spiega il Garante della concorrenza in una nota, nasce da una segnalazione trasmessa da Ama in cui emerge la possibilità di condotte anticoncorrenziali tra i partecipanti alle tre procedure bandite tra marzo e maggio 2023 per l'affidamento del servizio di manutenzione su autotelai cabinati e complessivi meccanici di marca Iveco, Renault e Mercedes.





