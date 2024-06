Ho Voglia di Te, il primo singolo di Jvli con Emma e Olly

Venerdì 14 giugno esce Ho Voglia di Te, il primo singolo di Jvli su etichetta Capitol Records/Universal Music. Con importanti collaborazioni, varie certificazioni platino ed oro e numerosi successi raggiunti dal "dietro le quinte" (tra cui i più recenti Apnea con Emma, Devastante con Olly, L'ultima Poesia con Ultimo e Geolier, Tutta un'Altra Storia con i Boomdabash) il giovane produttore Jvli, all'anagrafe Julien Boverod, per il suo esordio artistico ha scelto al suo fianco due cantanti con cui ha già più volte collaborato e con i quali ha creato un forte legame professionale e umano: Emma e Olly.

Ho Voglia di Te ha il sapore di una hit fresca e immediata, una canzone da cantare a tutta voce in ogni situazione, in pieno stile Jvli che con il suo sound unico e la sua cifra stilistica ben definita rende peculiare e riconoscibile ogni suo brano. "Ho Voglia di Te nasce a fine marzo, dopo il periodo di Sanremo - dichiara Jvli -: mi sono trovato in studio con Paolo Antonacci e Olly, ed è nata in un pomeriggio. L'ho fatta sentire ad Emma perché mi sembrava perfetto per lei, dopo Apnea e Femme Fatale abbiamo instaurato un rapporto fantastico e questo brano ne è il coronamento. Olly poi, chi meglio di lui poteva accompagnarmi in questa nuova esperienza".

Dopo aver svelato il ritornello sui social, per un'anticipazione esclusiva per i fan, Ho Voglia di Te di Jvli Emma Olly, scritto e composto da Paolo Antonacci, Federico Olivieri (in arte Olly) e Julien Boverod, viene presentato in anteprima assoluta martedì 11 giugno in Piazza del Popolo a Roma durante una delle quattro serate dei Tim Summer Hits.



