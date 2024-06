Blitz all'ex hotel Cinecittà, 168 persone censite, 2 denunce

Sono 168 le persone censite dalla polizia locale durante i controlli interforze all'ex hotel Cinecittà che si sono conclusi da poco. Si tratta di 79 uomini , 62 donne e 27 minori. La maggior parte di nazionalità sudamericana. Attivate le procedure per accertare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale. Al momento non è emersa alcuna anomalia.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina e del reparto specializzato Nas di Roma hanno ispezionato un ristorante pizzeria, inserito nello stesso complesso immobiliare, e ne è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività perché sono state accertate gravi carenze igienico sanitarie, carenze strutturali, trovato cibo non tracciato, prodotti scaduti e insetti infestanti. Collegato allo stesso locale è stato inoltre scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica, per cui i due gestori sono stati denunciati.



