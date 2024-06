Assessore Roma,scrutinio terminato,trasmessi voti preferenza

"Lo scrutinio è terminato, ieri sera abbiamo concluso la trasmissione dei voti di preferenza". Lo spiega l'assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale Andrea Catarci dopo le polemiche per il rallentamento delle operazioni dovuto ad un bug del sistema informatico.

"Sulle sezioni con incongruenze - aggiunge Catarci - Comune e Ministero rimandano alla verifica dell'ufficio centrale del Tribunale che si insedia oggi. La presenza di verbali con aspetti di incongruenza, e quindi chiusi a zero, non ha collegamenti con il bug informatico che ha bloccato il sistema nella notte tra domenica e lunedì, e che ha consentito di riprendere i lavori ieri mattina alle 7 dalla Fiera di Roma".





