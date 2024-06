Galliani, Nesta sarà allenatore del Monza

"Nesta sarà probabilmente l'allenatore del Monza". Lo dice Adriano Galliani, amministratore delegato del club brianzolo, durante la presentazione di The wine of the champions, l'etichetta di vino le cui royalties andranno in beneficienza per Il Paese Ritrovato, struttura di Monza dedicata alle persone affette da Alzhaimer. "Ci sono cose sue da risolvere", aggiunge Galliani.

Quando avevamo preso Palladino, non aveva allenato neanche in C.

Nesta per me è stato uno dei più forti, anche di Thiago Silva", ha concluso.



