Investito da auto vicino Roma, grave un 33enne

Un uomo di 33 anni è stato investito stamattina da un'auto a Labico, vicino Roma. Alla guida della macchina c'era un 38enne che si è fermato a prestare soccorso.

Il 33enne è stato portato prima all'ospedale di Palestrina e poi trasferito all'Umberto I in gravi condizioni. Sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri di Labico e del nucleo radiomobile di Colleferro per i rilievi. I documenti dell'auto, che è stata sequestrata, sono risultati regolari.



