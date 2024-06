Detenuto in Costa d'Avorio, salta scarcerazione

(di Alessio Porcu) Da due anni giura la sua innocenza e che lui nulla ha da spartire con i trafficanti di droga ed i riciclatori di denaro sporco. L'ingegner Maurizio Cocco lo ha detto dal primo momento quando due anni fa le autorità della Costa d'Avorio lo hanno arrestato insieme ad altri occidentali.

Lui ha sempre detto che lì in Africa c'era andato solo per lavorare con la sua impresa di costruzioni. 'Lavoro onesto', per il quale aveva lasciato la sua Fiuggi, la città in provincia di Frosinone diventata celebre per la sua acqua.

Da due anni per l'ingegnere ciociaro la vita è sospesa. Oggi doveva essere scarcerato. Tutte le accuse che gli avevano mosso sono cadute quando finalmente è stato celebrato un processo, lo scorso 7 maggio. Ma Maurizio Cocco è stato condannato per frode fiscale. Ha tentato di imbrogliare il fisco ivoriano? No, a differenza di quelli degli anni passati, non ha presentato l'ultimo bilancio della sua società. E poco è servito, raccontano i legali, dire al giudice che non poteva presentare quel bilancio perché stava in carcere. Lo hanno condannato ad un periodo pari a quello già trascorso in detenzione e cioè due anni. Ed oggi era in programma la scarcerazione. Ma all'ultimo momento tutto è saltato.

"Sono disperata: hanno detto che sono sorti problemi ma non ci dicono quali. Lunedì i nostri avvocati della Costa d'Avorio andranno a parlare con il giudice che ha emesso la sentenza, nel tentativo di capire": è in lacrime Assunta Giorgilli, moglie dell'ingegnere che nella loro casa di Fiuggi questa mattina ha ricevuto la telefonata degli avvocati africani. Le hanno detto che sono sorti non meglio specificati 'problemi' rinviando la liberazione.

È preoccupata perché quei due anni di detenzione hanno lasciato il segno su suo marito: è arrivato a pesare 40 chili. Ma non si è arreso. E quando gli hanno comunicato la sentenza non ha detto "grazie, prendo il primo aereo e me ne torno in Italia". Ma ha annunciato che avrebbe presentato appello. E che sarebbe andato fino in fondo alla questione.

A Fiuggi Assunta Giorgilli aspetta. E non nasconde la sua rabbia: "la cosa che mi mortifica di più è stato come ci hanno trattato le autorità italiane. Non hanno creduto nemmeno un minuto che Maurizio non fosse un delinquente. Sono sconfortata: l'ambasciatore a fine febbraio ci ha detto di non conoscere il dossier su mio marito che all'epoca era detenuto da venti mesi.

Lo conosceva bene il vice console che ha la stanza accanto alla sua ed ha incontrato i nostri avvocati. Hanno lasciato mio marito a marcire come un animale".

Cosa si aspetta da lunedì? E' stato chiesto alla donna. "L'unica cosa importante ora è che esca".



