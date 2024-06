Canoa: al via lavori riqualifica centro Fick, Abodi 'felice'

Prendono il via oggi i lavori di riqualificazione del centro federale di Castel Gandolfo della federazione italiana canoa e kayak grazie al finanziamento ottenuto con i fondi del Pnrr. Presenti il n.1 della Fick, Luciano Buonfiglio, e il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. "Sono molto felice, sono venuto qui diverse volte anche in altre vesti e ho avuto da sempre il senso delle ambizioni sane sportive non solo nell'ottica delle medaglie ma anche con un occhio alla scuola - ha esordito il ministro -. La cosa più bella di aprire un cantiere è chiuderlo, quindi spero che tra un anno ci rivedremo qui per ammirare i frutti del lavoro che rimarrà a disposizione nel tempo". I lavori sono stati affidati alla ditta Belli facendo sì che l'impianto resti funzionante durante i lavori di circa un anno. Poi le parole di Buonfiglio: "Sono contento, non è stato facile ma le cose belle si conquistano con tanta fatica e con tanto entusiasmo. Oggi per me è una grande emozione, ora siamo pronti per affrontare tutte le sfide che ci aspettano, comprese quelle sociali e non solo quelle delle medaglie". Il presidente federale definisce la giornata di oggi "un segno concreto" perché "l'impiantistica deve vivere tutti i giorni". Infine il nuovo sogno di Buonfiglio: "Avere un campo artificiale per lo slalom a Roma - ha concluso -. Ne abbiamo parlato anche con il ministro".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA