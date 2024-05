Unicredit sostiene le attività di Mutua Mba

UniCredit ha perfezionato un'operazione di sostegno creditizio nei confronti di progetti sociali e solidali di Mutua Mba, società di Mutuo soccorso riconosciuta come Ente del terzo Settore impegnata nella divulgazione delle finalità mutualistiche della salute e del corretto stile di vita.

In dettaglio, come spiega una nota, Mutua Mba eroga a favore dei propri associati/assistiti le seguenti prestazioni: Trattamenti e prestazioni sociosanitarie (in caso di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, temporaneo o permanente); Sussidi in caso di sopportazione di spese sanitarie; Servizi di assistenza familiare e di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; Contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovano in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali ed in assenza di provvidenze pubbliche.

Mutua MBA opera sull'intero territorio nazionale con oltre 400.000 assistiti. Per Roberto Fiorini, Regional Manager Centro di UniCredit. "Prosegue così l'impegno di UniCredit nel sostenere i progetti di realtà imprenditoriali e del terzo settore che contribuiscono concretamente allo sviluppo sostenibile del territorio. Il finanziamento rientra nell'ultima edizione del programma UniCredit per l'Italia, che prevede, tra le diverse iniziative, un sostegno agli enti del terzo settore, in coerenza con l'impegno del Gruppo UniCredit per uno sviluppo equo e una più ampia inclusione finanziaria, attraverso forme di finanziamento tarate sulle specifiche esigenze degli enti e delle imprese sociali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA