Terremoto, stanziati altri 5,37 milioni per ospedale Amatrice

La Cabina sisma 2016, coordinata dal Commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, ha approvato oggi "l'incremento della dotazione finanziaria in favore dell'Ospedale Grifoni di Amatrice per una cifra pari a 5,37 milioni di euro".

"Le risorse aggiuntive per la ricostruzione del complesso ospedaliero del centro reatino si rendono necessarie al fine di compensare gli incrementi dei prezzi delle lavorazioni e alla luce dei riscontri avvenuti a seguito dell'indagine di mercato relativa ai costi dell'involucro esterno" fa sapere il Commissario.

"Questo importante incremento di risorse - ha detto Castelli - è fondamentale per il proseguo dei lavori per l'ospedale, una struttura fondamentale non solo per gli amatriciani ma per un territorio ben più vasto che potrà usufruire di un servizio sanitario moderno e dagli elevati stand di qualità. Ricordo che le strutture ospedaliere, al pari delle scuole, sono presidi fondamentali per garantire la vita delle nostre comunità e rendere questi luoghi vivibili e attrattivi. Non si tratta soltanto di un intervento di ricostruzione materiale, dunque, ma anche di riparazione economica e sociale. Desidero ringraziare l'assessore Manuela Rinaldi - conclude -, di cui conosco la costante attenzione nei confronti di quest'opera, per la costante collaborazione che garantisce insieme all'Usr Lazio".





