Neria De Giovanni alla rassegna Fogli(e) in fiera

NERIA DE GIOVANNI, EUROPA - UNA DEA UN CONTINENTE (NEMAPRESS, PP. 100, EURO 15) Al parco Virgiliano a Roma dal 31 maggio al 2 giugno la rassegna letteraria Fogli(e) in fiera, evento dell'Editoria indipendente romana, con il patrocinio del II Municipio e del Centro per il libro e la Lettura.

Tra gli ospiti la saggista e critica letteraria Neria De Giovanni che nell'ambito del Maggio dei libri presenta Europa - Una Dea un Continente. Il testo propone una nuova lettura del mito di Europa, la principessa dea che ha dato il nome al Vecchio Continente. L'autrice si domanda: e se avesse scelto lei, Europa, di fuggire via in sella al toro? Europa è rappresentata in queste pagine come una donna che vuole conoscere altre terre, oltre le spiagge assolate di Tiro, in Fenicia. E' desiderosa di viaggiare per esplorare nuovi mondi.

Nel volume una galleria fotografica dei quadri più famosi che illustrano il ratto di Europa e brani tratti da Omero, Ovidio, Orazio. Tra le altre pubblicazioni di Neria De Giovanni: Arianna, la signora del Labirinto e Tacita Muta - La dea del silenzio, sia Arianna che Tacita per De Giovanni sono antesignane di supremazia e autorevolezza femminile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA