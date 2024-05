Atletica: il Foro Italico aperto a tutti durante gli Europei

Il conto alla rovescia per gli Europei di atletica leggera è quasi terminato, dal 7 al 12 giugno i migliori atleti del continente si sfideranno allo stadio Olimpico e nel parco del Foro italico. Durante le sei giornate dell'evento, all'esterno dello stadio, la Piazza della Fontana della Sfera si trasformerà nella 'Medal Plaza', dove verranno premiati i vincitori delle medaglie con cerimonie due volte al giorno (a partire dalle 18 e dalle 23 circa), mentre le premiazioni della mezza maratona del 9 giugno si svolgeranno nello stadio al termine della gara.

La Medal Plaza costituirà il cuore del Fan Village di Roma 2024 e sarà aperta a tutti, a prescindere dal biglietto acquistato per seguire le gare. Il 7 giugno, dopo la prima sessione mattutina di qualificazioni, gli Europei prenderanno il via alle 18 con la cerimonia di apertura nella Medal Plaza, uno spettacolo, tra musica, danza e visual show. A seguire partirà la finale della marcia 20km femminile.

Tutti gli appassionati potranno godersi da vicino la sfida delle marciatrici: le atlete partiranno dal Viale del Foro Italico, poi percorreranno 19 giri attorno alla Piazza della Fontana della Sfera e allo Stadio dei Marmi, prima di concludere la finale dentro l'Olimpico, accessibile solo ai possessori dei biglietti. Inoltre nel Fan Village verrà allestita un'area di pratica sportiva dedicata, per gli sportivi e i giovani, grazie alla collaborazione tra Sport e Salute, Fidal, le società sportive e i corpi militari.

Nel Villaggio ci saranno anche spazi dedicati all'arte e al body painting, all'innovazione, grazie al progetto "Sport e Innovazione Made In Italy" curato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e all'health-care, attraverso la campagna "Sport è Salute" condotta in collaborazione con il Ministero della Salute.



