'Contro guerra e governo', sabato il corteo a Roma

"Basta sfruttamento, fascismo e guerre. Manifestazione nazionale contro il governo Meloni". Gli slogan sugli striscioni esibiti di fronte alla sede Rai di viale Mazzini, a Roma, non lasciano dubbi sulle motivazioni del corteo previsto per il primo giugno in concomitanza con il grande evento di Fratelli d'Italia a Piazza del Popolo. "Una manifestazione pacifica - spiegano i membri del comitato promotore, tra cui spiccano l'organizzazione Cambiare Rotta e l'Unione Sindacale di Base - che si oppone al lavoro povero e alle politiche attuate contro il popolo palestinese".

"Questa manifestazione - aggiungono gli esponenti di Cambiare Rotta - indica tutti i punti di rottura di un esecutivo che incarna l'essenza di una crescente indignazione". Il corteo partirà alle 14:30 da Piazza Vittorio e si concluderà a Porta Pia, di fronte alla sede del ministero del vicepremier Matteo Salvini. Nello stesso giorno in cui decine di pullman carichi di manifestanti convergeranno sulla Capitale, Giorgia Meloni sarà presente a Piazza del Popolo in occasione della chiusura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno.



