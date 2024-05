Assessora, 'stop a nuovo impianto rifiuti nell'ex Tmb Salaria'

L'impianto per il trattamento delle terre di spazzamento di Roma non si farà più sul sito dell'ex Tmb di via Salaria. Lo ha annunciato l'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi questa mattina in commissione Ambiente. "Dopo tutte le verifiche fatte e dopo un confronto serrato col sindaco - ha detto Alfonsi - la scelta è stata quella di delocalizzare questo impianto in un altro sito. L'impianto comunque si farà: sono già stati avviati alcuni confronti per una localizzazione.

Faremo delle commissioni su questo cambiamento di localizzazione".



