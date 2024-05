Immagini sul Lago, fotografia e tutela ambientale

Fotografia e tutela dell'ecosistema di intrecciano in Immagini sul lago - 2024, iniziativa che tra esposizioni, conferenze e workshop coinvolgerà diverse località del lago di Bracciano dall'8 al 16 giugno.

Spazio a diverse mostre fotografiche incentrate sul tema 'Acqua, Salute e Sostenibilità', tra Trevignano Romano (alla sua seconda edizione), Anguillara Sabazia Porta del Parco, il Museo Storico dell'Aeronautica di Vigna di Valle e Bracciano presso il Consorzio di Navigazione del Lago di Bracciano.

Il progetto fotografico propone di esplorare, attraverso l'obiettivo, la complessità della biodiversità e la simbiosi tra gli elementi naturali e l'umanità. A Trevignano esporrà Roberta Carnevaletti con il progetto "Ritratti nell'Azzurro", ad Anguillara nella sede Porta del Parco ci sarà Patrizia Savarese con il progetto "Climate Changes" realizzato con l'Intelligenza Artificiale, a Vigna di Valle presso la reception del Musam, Museo Storico dell'Aeronautica Militare sarà presente Fabrizio Sanetti con "Tesori di Vigna di Valle" ed infine nei locali del Consorzio di Navigazione Lago di Bracciano si terrà la mostra di Andrea Getuli dal titolo "Lacus".

Ci saranno anche workshop tenuti da Roberta Carnevaletti, specializzata in ritratti subacquei, Francesco Francia, maestro nell'uso della luce e Ars Imago, che guiderà gli appassionati alla scoperta della fotografia analogica e della Polaroid.





