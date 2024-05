Gualtieri e Pogacar, un murales sul Giro in stazione metro Roma

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inaugurato alla stazione della Metro B1 Conca d'Oro il secondo murales dedicato al Giro d'Italia, realizzato dall'artista Lucamaleonte, protagonista di punta della street art della capitale. Star dell'evento, Tadej Pogacar, fresco vincitore del Giro d'Italia, che ha poi preso parte anche all'inaugurazione dei nuovi bike parking. "Oggi è stata una giornata importante per la mobilità cittadina - ha detto l'assessore comunale alla Mobilità Eugenio Patanè -. Il murales, per cui ringraziamo il lavoro svolto dall'assessore Alessandro Onorato, vuole rendere omaggio a una delle competizioni sportive più coinvolgenti e apprezzate dalle romane e dai romani".

I bike parking, dice ancora, sono "una parte del secondo applicativo che prevede nuovi 255 Bike Box in ulteriori 11 stazioni delle metropolitane di Roma Capitale. Il sistema, ricorda, è utilizzabile attraverso un'applicazione gratuita per la registrazione al servizio, e permette di monitorare la disponibilità di posti, di procedere alla prenotazione, aprire e chiudere il box al prelievo e al rilascio della bici, e soprattutto di parcheggiare le biciclette nelle stazioni della metropolitana al riparo da furti e atti di vandalismo. Il programma prevede la realizzazione di complessivi 2000 Bike box in 40 stazioni della metropolitana.

"Oggi arriviamo a oltre 600 posti bike box - ha detto Gualtieri - da oggi chi ha la carta metrebus gratuitamente, con un piccolo costo tutti gli altri, potrà usufruirne per collegare bici e metro: è l'intermodalità. Poter inaugurare questo oggi, dopo il Giro di ieri con questo straordinario campione, unico, per noi è un onore. I romani ormai sono innamorati del Giro, tantissime persone ieri se lo sono goduto, bellissimo anche il passaggio a Ostia che 'spiegto' al mondo che Roma è anche una città di mare. E' stata una festa straordinaria che noi vogliamo mantenere a Roma e vogliamo che sia sempre più un momento straordinario. Chiudere davanti all'Arco di Costantino e al Colosseo credo sia una cosa unica. E poi il Giro dà tanto a Roma, e consente ai romani di vivere uno sport amatissimo".





