Conti e Delogu conducono il Tim Summer Hits da Piazza del Popolo

Carlo Conti e Andrea Delogu conducono, da martedì 11 giugno a venerdì 14 giugno, il Tim Summer Hits da piazza del Popolo a Roma: uno show musicale aperto a tutti di quattro appuntamenti che poi, dal 28 giugno saranno anche in prima serata su Rai 1. Sarà Roma la città protagonista dell'estate 2024, pronta a ospitare quattro serate live direttamente da Piazza del Popolo. Una grande occasione per cantare e ballare i grandi successi musicali che faranno da colonna sonora alla nostra estate, con i più importanti artisti italiani. Tim Summer Hits è un vero e proprio show musicale che parte da una delle piazze più iconiche del nostro Paese e, a seguire, andrà in onda in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2 con quattro appuntamenti. Data di esordio venerdì 28 giugno, a cui seguiranno le messe in onda di domenica 7 luglio e di venerdì 12 e 19 luglio. Infine non mancherà il best of della stagione, per rivivere alcuni tra i momenti più belli delle quattro puntate, venerdì 26 luglio sempre in prima serata.





