A Viterbo inaugurata prima sede di Azione,sarà aperta a studenti

E' stata inaugurata la prima sede di Azione a Viterbo in via Carlo Minciotti, nel quartiere Pilastro, alla presenza del segretario provinciale Fabio Scalzini, del presidente di Azione Viterbo, Luca Benni e del consigliere regionale Alessio D'Amato, candidato alle prossime elezioni europee.

"Questa sede sarà un luogo aperto alla città, messo a disposizione di giovani e studenti, che potranno frequentare la sezione per parlare di politica, organizzare eventi dedicati al territorio, ma anche semplicemente per studiare e socializzare.

Qui apriremo anche l'Officina Europa, un punto di informazione per PMI e associazioni, con l'obiettivo di creare un filo diretto con l'Unione Europea per migliorare le performance per l'accesso ai fondi diretti di Bruxelles. Azione è l'unico partito sinceramente europeista, e spazi come questo vogliamo proprio avvicinare l'Europa ai territori e alle persone e cambiare la narrazione sovranista e populista, che invece vogliono un'Europa debole e distante", ha detto D'Amato, in una sala gremita.

Per Scalzini, "inaugurare una sede fisica, dove le persone possano incontrarsi e discutere, è motivo di grande soddisfazione ed un obiettivo importante. L'idea è quella di far diventare questi locali anche un punto di riferimento per i giovani, per trattare le tematiche inerenti l'Europa, per far conoscere e capire quanto importante è l'Europa per tutti noi, anche nella vita quotidiana e al tempo stesso ampliare l'interesse e la partecipazione dei giovani alla vita politica".





