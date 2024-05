Equitazione: Di Paola, Piazza di Siena tra edizioni più belle

Con 56mila presenze, il 12% in più dello scorso anno, e un fatturato da oltre 4 milioni di euro, 202 atleti provenienti da 30 nazioni, Piazza di Siena 2024 è "una delle edizioni più belle". A fare il bilancio dello Csio di Roma è il presidente della Fise, Marco Di Paola: "La macchina è rodata e sette anni di lavoro in perfetta sintonia con Sport e Salute si riflettono nei numeri e nei risultati che sono sotto gli occhi di tutti. L'evento è sempre più radicato nel tessuto urbano e nel palcoscenico mondiale siamo molto apprezzati. Siamo dentro ad un gioiello comunale, ringraziamo Roma Capitale che ci permette di utilizzarlo".

Tra le novità di questa edizione l'ingresso di Roma nelle Rolex Series: "Un circuito sportivo equestre estremamente importante - sottolinea il n.1 della Federazione Italiana Sport Equestri -. Abbiamo avuto tante vittorie in diverse categorie di contorno. Ci sono stati importanti piazzamenti nel Gran Premio e anche la Nazionale si è riscattata in Coppa delle Nazioni con un secondo giro fantastico, dando una grande prova di carattere e maturità".

Sempre d'attualità il tema di una fondazione per Villa Borghese: "Un argomento che l'ad di Sport e Salute Diego Nepi porta avanti da anni, sposato da sempre anche dal ministro Abodi. E' un progetto che va fatto in accordo e sintonia con il Comune di Roma, proprietario di questa bellissima villa. Si tratta di un'idea guidata da una logica importante, che consentirebbe di valorizzare un parco meraviglioso, come ad esempio succede con Central Park".



